Beyond Meat enttäuscht auf ganzer Linie – Vegan Hype vorbei?

Beyond Meat ($BYND) hat gestern Abend die Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht.

Dabei enttäuschte das Unternehmen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) fiel mit -1,53$ deutlich schwächer aus als die erwarteten -1,12$ und auch beim Umsatz verfehlte man mit 147,04 Mio. die Erwartungen des Marktes (149,08 Mio.)

Die Einnahmen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lagen bei -68,8 Mio. Dollar.

Auch der Ausblick für das Gesamtjahr 2022 enttäuschte die Märkte.

Das Unternehmen musste außerdem die Umsatzerwartungen für 2022 von zuvor 560-620 Mio. auf nun ca. 470-520 Mio. deutlich nach unten anpassen und liegt damit ein gutes Stück unterhalb der Markterwartung von 561,20 Mio.

Außerdem kündigte man, wie so viele Wachstumsunternehmen in der letzten Zeit, einen Personalabbau an, der etwa 4% der weltweiten Belegschaft betreffen wird.

Nachdem die Aktie schon im gestrigen Handel knapp 8% eingebüßt hat, notiert sie in Folge der Zahlen nun auch wieder bei -5%

Wir handeln diese News als Daytrader ab 15:30 Uhr, sofern unsere Setups erfüllt werden.

Wie das funktioniert zeigen wir dir gerne in unserem kostenlosen Newstrader Workshop.

Bei Fragen erreichst du uns auch via Email an team@tradingfreaks.com.

Dein Team TF