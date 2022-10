CropEnergies-Aktie: Starke Zahlen und starker Kursanstieg

Der Biokraftstoffhersteller CropEnergies veröffentlichte heute die Geschäftszahlen für das zweite Halbjahr 2022.

Die Tochter des Südzucker-Konzerns erzielte einen Umsatz von rund 849 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 463 Millionen Euro.

Der Gewinn stieg von 25 Millionen Euro auf rund 136 Millionen Euro und konnte so mehr als vervierfacht werden.

Für das gute Ergebnis waren eine um 12 Prozent gestiegene Nachfrage nach Ethanol und deutlich höhere Ethanolpreise verantwortlich. Zudem lief das Geschäft mit proteinhaltigen Lebens- und Futtermitteln sehr gut.

Auch an der Prognose für das Gesamtjahr hielt das Unternehmen fest. Der Umsatz soll zwischen 1,47 und 1,57 Milliarden Euro liegen. Der Gewinn bei 215 bis 265 Millionen Euro. Damit dürfte der Gewinn in der zweiten Jahreshälfte geringer ausfallen als in der ersten.

Die Aktie konnte heute bereits um rund 11% zulegen und somit aus dem untergeordneten Abwärtstrend nach oben hin ausbrechen.

Crop-Energies-Aktie im 4-Stundenchart (H4)

Quelle: Tradingview

