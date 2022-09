Dax verabschiedet sich mit größeren Verlusten ins Wochenende

Bis ca. 18:00 Uhr sah eigentlich alles danach aus, dass sich der Dax mit ein paar hundert Punkten Gewinn ins Wochenende verabschieden wird.

In Folge des US Arbeitsmarktberichts ging es anschließend knapp 280 Punkte nach oben und die Marke von 13.000 Punkten konnte erneut nach oben durchbrochen werden.

Dann kam jedoch am Abend noch die Nachricht, dass aufgrund eines angeblichen Lecks, die Pipeline Nord Stream 1 nicht mehr wie geplant heute wieder anlaufen wird.

Sämtliche Indizes und auch der Euro gaben in der Folge gut ab.

Der Index fiel in der Folge wieder in der Spitze über 400 Punkte und beendete den Tag folglich mit Verlusten.

Letztendlich konnte man noch knapp oberhalb der 12.700 Punkte den Tag beenden.

Nun fokussiert sich alles auf neue Nachrichten bzgl. kommender Gas-Lieferungen und ob bzw. wann die Pipeline wieder funktionieren wird.

Ohne Aussicht auf einen Betrieb der Pipeline, sollte der Druck auf die Märkte in der kommenden Woche erst einmal anhalten.

Wir werden also wohl mit einem angeschlagenen Dax und Euro in eine Woche starten, in welcher die EZB über eine 75 Basispunkte Zinserhöhungen diskutieren und diese wohl auch umsetzen wird.

Das wird eine sehr spannende und interessante Handelswoche werden.

Du interessierst dich auch dafür solche Daten zu handeln? Dazu vielleicht auch noch Aktien und/oder Indizes?

Dann sichere dir hier einen Platz in unserem kostenlosen Trader Workshop:

Beste Grüße

Dein TF Team