Horror-News dieser Investmentbank: Crash voraus?

In den letzten Stunden gab es überraschend deutliche Aussagen des CFO der Credite Suisse.

Die Credite Suisse ist eine systemrelevante Investment Bank und eine Insolvenz könnte ein Lauffeuer entfachen.

Dazu gehört auch ein Austrocknen der Liquidität und damit mögliche Crashs am Aktien- und Anleihemarkt, sofern die Notenbanken nicht einspringen.

CREDIT SUISSE: CFO: BANK IS AT CRITICAL MOMENT

