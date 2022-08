Meme-Aktien verabschieden sich

Die in den letzten Wochen erneut stark angestiegenen aber auch sehr volatilen Meme-Stocks sind zum Wochenstart gut unter Druck.

Angefangen hat das ganze im Frühjahr 2021 als eine Gruppe von Retail-“Investoren” die GameStop Aktie von rund 3$ auf in der Spitze fast 480$ getrieben hat.

Im Anschluss hat sich das ganze, wenn auch nicht mehr ganz so stark, in anderen Aktien wie AMC Entertainment, SmileDirectClub, Tilray oder Bed Bath & Beyond wiederholt.

Irgendwann hat man seine Kaufkraft jedoch auf zu viele verschiedene Einzelwerte verteilt und die Kaufkraft der Gruppe war nicht mehr stark genug. Mit dem Rückgang des Bitcoin und anderer Kryptowährungen ging dann auch der Hype um die Meme-Aktien zurück.

Nun haben diese aber in den letzten paar Wochen ein Comeback gefeiert und Bed Bath & Beyond verfünffachte sich in dieser Zeit in etwa.

AMC Entertainment konnte sich zumindest noch verdoppeln, liegt seit heute aber deutlich unter dem Ausgangsniveau dieser Bewegung.

Das aktuelle Risk-Off Sentiment an den Börsen sollte diesen Aktien wohl nicht gerade guttun.

Bed Bath & Beyond notiert aktuell vorbörslich bei rund -10%

AMC Entertainment bei -33%

GameStop bei -6%

