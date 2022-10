US Arbeitsmarktdaten – NFPs zementieren 75 Basispunkte Fed Zinserhöhung – vorerst.

Gestern wurden um 14:30 Uhr die US Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.

US Arbeitsmarkt:

NFP 263k (exp. 250k)

Arbeitslosenquote 3,5% (exp. 3,7%)

Beteiligungsquote 62,3% (zuvor 62,4%)

Durchschnittliche Stundenlöhne MoM 0,3% (exp. 0,3%)

Durchschnittliche Stundenlöhne 5,0% (exp. 5,1%)

Die NFP Daten und die Arbeitslosenquote waren besser als erwartet. Etwas enttäuschend war der leichte Rückgang der Beteiligungsquote.

Die Fed hofft weiterhin auf Anzeichen eines sich abkühlenden Arbeitsmarktes. Das gestern war schon einmal nicht dieses Zeichen.

In der Folge stieg die Wahrscheinlichkeit für eine erneute 75 Basispunkte Zinserhöhung im Oktober nochmals an und liegt nun bei über 81,1%, nachdem es in der letzten Woche noch fast ein Münzwurf zwischen den 50 und 75 Basispunkten war (43,5% vs. 56,5%).

Quelle: https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html

Der USD legte in der Folge sofort zu und die Indizes wie der S&P500 und die Nasdaq reagierten mit Verlusten.

EUR/USD verlor in den ersten 20 Minuten nach den Daten bis 14:50 Uhr rund 80 Pips.

EUR/USD 5-Minuten-Chart

Als nächstes folgen nun in der kommenden Woche die US-Inflationsdaten (13.10.2022).

Für die Fed nochmals wichtiger als der gestrige Arbeitsmarktbericht und erneut mit Potential für Richtungsänderungen an den Märkten zu sorgen.