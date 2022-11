Wie du einen Bärenmarkt handelst

Trading im Bärenmarkt ist oftmals emotionsgeladen. Doch das führt zu Fehlern, die an der Börse teuer werden. In dem Video bekommst du 6 Kategorien gezeigt, auf die du achten musst, wenn du DAX und Co. short handelst.

Bärenmarkt bedeutet nicht Crash!

Lies das nochmal.

Ein Bärenmarkt bedeutet nicht Crash, da kein Asset ewig fällt (und auch nicht ewig steigt)!

Ein Trend, egal ob Aufwärts- oder Abwärtstrend, besteht immer aus folgenden Eigenschaften:

Bewegung (Kurs entwickelt sich in Trendrichtung) Korrektur (Kurs entwickelt sich temporär gegen den Trend)

Auch in einem intakten Abwärtstrend gibt es immer Zwischenkorrekturen, in denen der Kurs wieder steigt.

Wenn du also im DAX, Dow Jones oder anderen Märkten auf fallende Kurse setzt, muss dir das bereits zu Beginn klar sein. Überlege dir also, ab welcher Korrekturbewegung dein Depot oder Tradingkonto ins “schwimmen” kommt und richte dein Risikomanagement entsprechend aus.

Alle Tipps zum Trading im Bärenmarkt findest du in diesem Video:

